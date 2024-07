Elezioni Usa 2024 | i sondaggi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 luglio 2024) Isono uno dei temi centrali della campagna elettorale per lepresidenziali Usa del prossimo novembre. Fino a ieri il vantaggio di Trump su Biden era netto ma sarebbero stati proprio i dati arrivati dai cosiddetti «stati chiave», con i repubblicani nettamente avanti sui democratici a consigliare a Joe Biden il ritiro dalla corsa. Ora tutto si riapre, si parte da zero. E anche se non esiste al momento un nome sicuro del candidato democratico sono già diversi gli esperti che parlando di un vantaggio del candidato che uscirà dalla convention di Chicago. Ma ad esempio emergono rilevazioni sull'apprezzamento degli americani verso Kamala Harris, la probabile candidata democratica alla corsa per la presidenza.