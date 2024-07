El Campeón la recensione no spoiler del dramma calcistico

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sul finire della stagione calcistica, l’Atletico Madrid sta lottando per il titolo e tra i suoi giocatori fondamentali vi è il ventenne Diego, idolo dei tifosi nonché capocannoniere della squadra. Durante uno dei match potenzialmente decisivi, il fuoriclasse sbaglia un calcio di rigore e in preda alla rabbia commette un fallo gratuito sul portiere avversario: l’espulsione e la conseguente squalifica per due giornate – che potrebbero diventare tre – rischiano di rovinare la rincorsa al titolo. L’opinione pubblica è scioccata e la società cerca allora di correre ai ripari prima che sia troppo tardi, sia per salvaguardare l’immagine del campione che per i propri interessi di club.