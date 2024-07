EA FC 25 & LPF Rinnovano La Partnership In Esclusiva Fino Al 2025

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di lunedì 22 luglio 2024) La LPF avrà la licenza in EA Sports FC 25. La lega argentina ha diramato un comunicato tramite il sito ufficiale ed ha annunciato di aver rinnovato laainalcon EA Sports. Attraverso questo nuovo legame commerciale, la Liga Profesional e tutti i suoi club saranno presenti in EA SPorts FC 25 e nella nuova stagione di EA Sports FC Mobile. EA Sports FC è diventato anche sponsor ufficiale della LPF per il 2024 e il. Durante tutta la stagione, LPF ed EA Sports collaboreranno per offrire esperienze uniche a tutti i tifosi del calcio argentino.