E il piano cronici riparte dai dottori in coop

(Di lunedì 22 luglio 2024) La Regione ha mosso il primo passo un po’ in sordina una settimana fa, con l’approvazione di una delibera che stanzia però ben 42 milioni di euro per riprendere un’operazione ambiziosa, partita nel 2018 e naufragata per l’opposizione dei medici di base ma, soprattutto, per la scarsa adesione dei pazienti prima ancora di schiantarsi sulla pandemia. Si tratta della presa in carico dei malati, tre milioni di lombardi le cui cure assorbono il 70% del bilancio sanitario regionale, con un sistema che garantisca loro la prenotazione di visite ed esami per facilitare la loro vita e ridurre i tempi d’attesa per tutti. La nuova strada disegnata dall’assessore regionale Guido Bertolaso parte proprio da medici e pediatri di base. Cominciando da quelli che operano inerativa: 1.400, uno su quattro del totale in Lombardia.