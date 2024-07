Distrofia Duchenne via italiana per riparare e rigenerare i muscoli

Leggi tutta la notizia su iltempo

Milano, 22 lug. - Dalla ricercauna nuova strategia per favorire la riparazione e la rigenerazione deinei malati didi. La scoperta, pubblicata su 'Nature Nanotechnology', porta la firma di un team di scienziati milanesi. Gli autori hanno sviluppato un metodo innovativo per veicolare in modo mirato nei tessuti muscolari distrofici microvescicole (esosomi) ingegnerizzate, con proprietà antinfiammatorie.