Dieci falsi miti sulla chirurgia refrattiva

(Di lunedì 22 luglio 2024) Laè un insieme di procedure chirurgiche volte a correggere i difetti refrattivi dell’occhio come l’ipermetropia, la miopia, l’astigmatismo e la presbiopia. È nata nel XIX secolo e il suo obiettivo principale è quello di ridurre o eliminare la necessità di portare gli occhiali o le lenti a contatto. Secondo le stime degli specialisti ogni anno da uno a due milioni di persone si sottopongono a qualche forma di, di questi circa 700.000 in Europa. Courtesy of Press Office, le tecniche per la corretta visione I difetti di rifrazione si verificano quando la forma dell’occhio impedisce alla luce di focalizzarsi correttamenteretina, provocando una visione sfocata. Esistono diverse tecniche, ma la più utilizzata è la Femtolasik, per la sua combinazione di efficacia, velocità e sicurezza.