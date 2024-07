Dentro l' incoronazione del nuovo re della Malesia | la cerimonia e i dettagli

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il sultano Ibrahim Iskandar è stato incoronato come 17esimo recon unaricca di storia e di tradizione. Fra i 700 ospiti presenti anche il ricchissimo sultano del Brunei e il re del Bahrein. Ilsovrano regnerà per cinque anni come vuole il sistema monarchico malese a rotazione. Il racconto completo