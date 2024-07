Cruciverba e sudoku amici del cervello? Cosa dicono i medici anti fake news

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute) - Protagonisti indiscussi dell'estate nelle ore di relax al mare o in montagna, compagni di viaggio di chi va in ferie nelle lunghe ore su treni, aerei e autobus, ma anche scaccianoia collettivo per divertirsi insieme. Sono i giochi enigmistici:, indovinelli, rebus. Passatempi che potrebbero avere un valore che va oltre il divertimento. Ma aiutano davvero a mantenere ilin salute? A rispondere - in occasione del World Brain Day - sono idel portale 'Dottore, ma è vero che?', curato dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini).