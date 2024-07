Crollo Vela Celeste a Scampia | un morto ed 8 feriti anche un bimbo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMomenti di terrore nella tarda serata a. Il cedimento di un ballatoio di collegamento nella, insediamento popolare del quartiere, ha provocato une otto, due dei quali in modo grave. Tra iun bambino. Ilverificatosi al terzo piano ha coinvolto nella cadutai ballatoi del secondo e del primo piano. I vigili del fuoco, dopo aver scavato tra le macerie, hanno completato l’evacuazione dei piani alti mentre sono in corso le verifiche di stabilità nella parte coinvolta dell’edificio. Sul fatto la Polizia ha aperto un’indagine. Non si esclude alcuna ipotesi, la più accreditata è quella di un cedimento strutturale ma per avere la certezza occorrerà portare a termine le verifiche da parte dei vigili del fuoco.