Como open day all' ufficio passaporti | la data gli orari e cosa sapere

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Porte aperte sabato 27 luglio all’della Questura di, che ripete l’esperienza a poche settimana di distanza dal precedenteday, per accelerare la trattazione dei documenti di viaggio. L’apertura avrà il seguenteo: dalle 8.30 alle 13.00, per la sola ricezione delle istanze di rilascio, esclusivamente per i cittadini che effettueranno prenotazione online tramite agenda elettronica per il suddetto giorno e fasciaa. Il servizio viene ripetuto per andare ulteriormente incontro alle esigenze del cittadino, considerato l'attuale periodo di vacanze estive.