Come muore di fame un Paese

(Di lunedì 22 luglio 2024) Carestia – mancanza o grave scarsità di derrate alimentari con conseguente incremento della mortalità dell’intera popolazione, secondo Treccani – è un termine assolutamente esotico per noi, che l’unico problema che abbiamo nei riguardi del cibo è il nervosismo nel non saper decidere cosa mangiare per cena. Tuttavia, anche in Italia abbiamo iniziato a fare i conti con la consapevolezza di un cibo che non possiamo dare poi così per scontato. Con l’inizio della guerra russa in Ucraina abbiamo preso coscienza di una possibile crisi del grano – scoprendo che la pasta in Italia non spunta sugli alberi dietro casa. Intanto, i micro e macro episodi dovuti al cambiamento climatico hanno fatto sparire dalla tavola frutti, pesci, facendo schizzare in alto il costo delle nostre spese e aumentare i dubbi sul futuro del cibo.