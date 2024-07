Come è cresciuta Kamala a fianco di Biden

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Essere la vicepresidente degli Stati Uniti è uno dei lavori più ingrati che esistano. La numero due della Casa Bianca per la Costituzione non deve fare molto di più che stare in panchina in attesa, Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti