Cinema all’aperto a San Giovanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Arezzo, 22 luglio 2024 – Questa sera per l'Estate Sangiovannese torna l'appuntamento con “La nostra memoria inquieta”, la decima edizione della rassegna di film in pellicola. rotagonista di quest'anno è ildi ??????????? ?????. Alle 21,15 in piazza Cesare Battisti ci sarà la proiezione del film “Il cavaliere oscuro”. Evento successivo il 29 luglio con “Il cavaliere oscuro – il ritorno”. A seguire il 6 agosto con “Dunkirk”.