(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo la crisi economica, la recessione, il taglio dei salari e il calo delle nascite, lapasserà, alla fine di quest’anno, al secondo posto come paese più popoloso al mondo, lasciando il primo posto all’India. Ma se potessimo vedere le città fantasma e l’enorme indebitamento regionale, ci renderemmo conto del motivo per cui le piccole banche cinesi stanno crollando come castelli di carte. Per mantenere al minimo l’incremento della disoccupazione, sia generale che giovanile, laha continuato a investire pesantemente in infrastrutture. Tuttavia, molti di questi investimenti hanno portato alla creazione di città fantasma: grattacieli, palestre, piscine coperte e parchi, tutti abbandonati e invasi da erbacce e piante, simili a una moderna Chernobyl. Nonostante il silenzio ufficiale, ci sono scioperi e crisi in corso.