Chi è Gazzelle | età altezza peso nome vero fidanzata famosa Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)è un cantante italiano, che ha partecipato al Festival di. La musica ha sempre fatto parte della sua vita e ha iniziato a scrivere, comporre e suonare da ragazzino. Il primo singolo pubblicato daè “Quella te”, nel dicembre del 2016, con il quale è riuscito ad attirare l’attenzione dell’ambiente indie pop e della critica, ancora molto di nicchia all’epoca dell’uscita del brano. >>>>, chi sono tutti i cantanti in gara >>>>: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus Il 2018 è un anno molto importante per, perché per la prima volta è salito sul palco del concertone del 1° Maggio a Roma e a novembre ha pubblicato il secondo disco, intitolato Punk. Unsuccesso che lo ha portato in tour in giro per l’Italia raccogliendo tantissimi fan.