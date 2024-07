Chi è Berkay Yilmaz il nuovo obiettivo di mercato della Juventus

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 22 luglio 2024) L', dopo l'addio di Massimiliano Allegri e l'arrivo di Thiago Motta in panchina, è chiaro: dare il via ad una vera e propria rivoluzione. I bianconeri, reduci da stagioni deludenti, vogliono infatti cambiare radicalmente la propria identità in campo, con iltecnico