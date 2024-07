C’eravamo tanto odiati Perché adesso gli Usa corteggiano i talebani

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 22 luglio 2024) Di fronte alla crescita delle minacce terroristiche, i funzionari americani stanno valutando di cooperare con il regime afgano per contrastare l’Isis Khorasan, la costola dello Stato islamico attiva nel Paese asiatico. Ma una collaborazione in funzione anti jihadista con questi soggetti sarebbe folle. Già la Cia, in un patto simile con Osama Bin Laden, fallì miseramente.