Carpiano investito da un camion al polo logistico | operaio ferito a una gamba

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Milano) – Infortunio sul lavoro questa mattina – lunedì 22 luglio - alle 9 in un magazzino deldi Francolino, frazione di. Undi 51 anni è statoda unin manovra ed è rimasto gravemente. Secondo quanto rialla centrale operativa di Areu il lavoratore ha subito un forte trauma per lo schiacciamento di una. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi sanitari con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. La vittima è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato. Le sue condizioni serie, non sarebbero comunque gravi. Anche il conducente delche ha travolto il lavoratore è stato colto da malore ma visitato sul posto non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale.