Canoa slalom calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming

(Di lunedì 22 luglio 2024) Da sabato 27 luglio a lunedì 5 agosto, alledil’Italia nellapotrà schierare 4 atleti su un contingente massimo possibile di 6, ma sarà presente in tutte le gare in programma, in quanto ogni Nazione può schierare due atleti al via di ciascuna delle prove di kayak cross. L’Italia si è qualificata ai Mondiali 2023 in tutte le specialità delloclassico, mentre non è riuscita a centrare i pass in palio nella nuova specialità olimpica del kayak cross, risultando prima riserva nel settore maschile con Zeno Ivaldi. Nella canadese femminile a rappresentare l’Italia sarà Marta Bertoncelli, che aveva conquistato il pass non nominale, mentre nella canadese maschile il pass ottenuto col bronzo iridato dello scorso anno da Paolo Ceccon è stato assegnato a Raffaello Ivaldi.