Campione mondiale di nuoto salva un ragazzino che stava annegando nel fiume Adda | La medaglia più valorosa

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nella corrente è forte, ma non fortissima. Undi 12 anni, lì per godersi con la famiglia un po’ di refrigerio, decide di farsi un bagno. Nuota e arriva in un punto dove il corso d’acqua diventa infido: si formano mulinelli, il 12enne è in serio pericolo di vita. Ma ha fortuna, tanta fortuna: perché a osservare la scena e a vederlo annaspare tra i flutti c’è anche Federico Vanelli, 33 anni, nuotatore nelle Fiamme Oro della Polizia di Stato,di bronzo nella 5 km a squadre ai Mondiali di Budapest del 2017. Vanelli non ci pensa un attimo: si tuffa ela vita al. “Quando ho capito che potevorlo solo io mi sono tuffato” ha detto Vanelli alla stampa locale, parlando deltaggio dell’adolescente, che iniziava a perdere le forze per resistere alla corrente. “Ho nuotato controcorrente fino a raggiungerlo.