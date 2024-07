Campeggio nel Parco Naturale dei Monti Aurunci e del Monumento Naturale di Montecassino

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 22 luglio 2024) CAMPODIMELE – Con l’avvicinarsi della stagione del, l‘Ente Regionaledeicomunica le modalità e le prescrizioni per esercitare l’attività dilibero all’interno deldeie deldi. Norme e Prescrizioni per il: Autorizzazione Necessaria:Ilè consentito esclusivamente in aree appositamente individuate L'articoloneldeie deldiTemporeale Quotidiano.