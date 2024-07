Calciomercato Roma rilancio per Soulè | la cifra fa vacillare la Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Continua la trattativa serrata fra lae laper, asse caldissimo di, sul quale ci si avvicina, a piccoli passi, ma ci si avvicina. La, forte del gradimento del calciatore che, con garbo, ha rifiutato la più ricca proposta del Leicester, continua a voler limare la richiesta di 30 milioni dei bianconeri. Lamantiene ben salda la sua posizione, Ghisolfi cerca un modo per ottenere uno sconto. Dai 20 milioni iniziali si è passati a 25, laha risposto picche per due volte. Nelle ultime ore il nuovo, forse quello decisivo: 25 milioni di parte fissa, 4 di bonus, per un totale di 29 milioni complessivi, uno in meno rispetto ai 30 richiesti. Lapotrebbe accettare, decisivi i contatti dei prossimi giorni. L'articoloper: lafalaCalcioWeb.