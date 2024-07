Calciomercato | Psg ' L' Equipe' trattativa con United per Sancho

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) L'esterno inglese sarebbe in pole in caso non venisse Kvaratskhelia PARIGI (FRANCIA) - Il Paris Saint Germain non ha ancora abbandonato l'idea di ingaggiare il georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ma la dirigenza parigina si sta muovendo anche su altre strade per provare a completare l'organi