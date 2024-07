Calciomercato Napoli la cessione di Lindstrom finanzia un super colpo sulla fascia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ildel, come un po’ quello di tutte le altre big d’Italia, deve passare prima dalle cessioni. Fin qui, clausole e operazioni a zero a parte, la maggior parte degli acquisti sono stati fatti da chi è riuscito anche a far partire qualcuno per ammortizzare i costi o, direttamente, per permettersi la liquidità necessaria. Il mercato degli azzurri è bloccato dalla situazione Osimhen e dalla cifra importante che ilintende incassare ma che, fin qui, non è mai corrisposta a un’offerta concreta. Ecco, dunque, che unasecondaria potrebbe permettere al club di Antonio Conte di aggiungere pedine nuove. È il caso di Jesperche interessa molto all’Everton. L’esterno danese non ha brillato nella passata stagione, per lunghi tratti è stato un corpo estraneo e partirebbe senza troppi rimpianti.