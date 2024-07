Calciomercato Juventus si apre la pista CONCEICAO | contatti avviati la SITUAZIONE e la FORMULA dell’affare

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lainsegue Coincecao, attaccante esterno del Porto e figlio d’arte dell’ex centrocamSergio. Le ultime Ilvuole Francisco. A riportarlo è il quotidiano portoghese Record che racconta di come si già staticon il Porto per discutere del trasferimento. Cristiano Giuntoli è al lavoro per offrire a Thiago Motta