Calciomercato | David e Retegui nuovi obiettivi per l’attacco della Roma Inter su Bijol e Kiwior

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 22 luglio 2024)sono idi mercato per l'attacco. L'lavora per la difesa: piacciono. Milan, Tomori nel mirino di una big inglese. La Juve vuole piazzare Huijsen e Soulé per l'assalto a Koopmeiners e Todibo.