Calciomercato com – Juve è la settimana di Giuntoli | obiettivo 80 milioni dalle cessioni|Primapagina

(Di lunedì 22 luglio 2024) 2024-07-21 23:01:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: SZCZESNY, ARTHUR E GLI ESUBERI – 30 Soulé, 30 Huijsen, e poi? In casantus sono tanti gli esuberi rimasti a Torino e non convocati da Thiago Motta per cuiè in missione con l’di incassare un totale di altri 20. Si tratta in primo luogo del portiere polacco Szczesny, per cui sono sfumati i 5di incasso dall’Al Nassr e su cui c’è il Monza. Poi c’è il brasiliano Arthur, per cui c’è il Como e per cui sono sfumati i 20di diritto di riscatto dalla Fiorentina. L’ex-Barcellona ha un ingaggio folle (4 fissi più bonus fino a 9), ma da un nuovo prestito con diritto di riscatto l’è ricavare almeno 2/3di euro.