Calciomercato Bologna | la strategia per rimanere in alto ecco i rinforzi per Italiano

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 22 luglio 2024), i rossoblù vogliono essere protagonisti anche la prossima stagione in Serie A: ladella dirigenza Ilè al lavoro per rinforzare la rosa sulcon l’obiettivo dinelle zone nobili di classifica di Serie A. Come riportato da la Gazzetta dello Sport oggi è il giorno di Dallinga: l’attaccante