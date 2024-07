Calcio Ecco le date di inizio dei Dilettanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Pisa 22 luglio 2024 –lediattività ufficiali per le categoriee per il settore giovanile regionale per questa stagione sportiva 2024/25. Il massimo campionato regionale, l’Eccellenza ha in programma la Coppa Italia il 1 settembre 2024 mentre il campionato scatta l’8 settembre. Molto attese Mobilieri Ponsacco e Fratres Perignano, presenti anche Cenaia e Cuoiopelli. Stesseper la Promozione: Coppa Italia 1 settembre, campionato 8 settembre. In campo Urbino Taccola e San Giuliano. La Prima Categoria ha in programma la Coppa Toscana domenica 1 settembre, mentre il campionato domenica 15 settembre.uguali per la Seconda Categoria: la Coppa Toscana 1 settembre, il campionato 15 settembre. Il girone Elite degli Juniores regionali, con Fratres Perignano e San Giuliano protagoniste scatta sabato 7 settembre. Gli altri gironi regionali sabato 14.