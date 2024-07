C sinistra | Silvestri M5S ' rispetto Schlein ma Renzi è in campo avverso'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Matteo"ha una strategia, che è quella di cercare qualcuno che se lo carichi per fargli prendere quei voti che lui da solo non riesce più a prendere". Così Francesco, capogruppo del M5s alla Camera, a il Giornale. Quindi per voi non cade il veto su? "Non è tanto una questione di veti, ma di opportunità. Se in cinque anni sei passato dal 3% all'1% vuol dire che quello non è il tuo. Io davvero credo che ildisia il centrodestra. Basta guardare i suoi voti in Parlamento. Ha votato la 'legge bavaglio' con i partiti che sostengono il governo. Dalla giustizia all'ambiente al lavoro,mi sembra più vicino alla maggioranza. È contrario anche alla tassa sugli extraprofitti delle banche, dove c'è una proposta di legge a mia firma e che per noi è un tema fondamentale di politiche di redistribuzione".