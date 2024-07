Borseggiatrici sotto la Torre di Pisa la polizia arresta una 18enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 - Nell’ambito di specifici servizi disposti dal Questore diper contrastare i furti ai danni dei turisti nella zona del Duomo, ladi Stato hato una giovane donnae ne ha denunciato altre due a piede libero. Sabato mattina, una volante ha intercettato in via Giuntano un gruppo di giovani donne di etnia Rom che, alla vista degli agenti, hanno tentato di sottrarsi al controllo. Tra loro, una giovane donna bosniaca è risultata destinataria di un ordine di esecuzione della condanna a 5 anni e 5 mesi per reati contro il patrimonio. La donna, madre di minori e in stato di gravidanza, è stata trasferita nel carcere per minori della provincia Pistoiese. Le altre due donne sono state denunciate per inosservanza del Foglio di via e divieto di ritorno a