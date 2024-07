Borsa | Milano migliora +05% spinta da Fineco A2a ed Mps

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Piazza Affari allunga il passo dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,55% a 34.407 punti e l'intero paniere dei titoli principali in territorio positivo. In rialzo a 130,1 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,8 punti al 3,75% e quello tedesco di 1,2 punti al 2,45%. Svetta(+6,25%) su ipotesi di un interesse di alcuni fondi di private equity e del colosso svizzero Zurich. Seguono A2a (+2,67%) ,dalla raccomandazione d'acquisto degli analisti di Kepler Cheverux, che hanno alzato il prezzo obiettivo a 2,2 euro, e Bper (+1,97%). Seguonko Hera (+1,71%), Mps (+1,67%), Popolare Sondrio (+1,56%) e Unicredit (+1,37%). Più caute banco Bpm (+1,16%) e Intesa (+0,82%).