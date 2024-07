Borsa | Milano chiude bene con le banche tonfo di Tim

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Seduta sugli scudi per Piazza Affari, che rimbalza dopo una settimana complicata, in scia alle altre Borse europee e a Wall Street. Il Ftse Mib ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,17%, trainato dal comparto bancario che mercoledì inizierà sfornare trimestrali con Unicredit (+3%), tra i titoli migliori assieme a Mps (+3,5%) e Bper (+3,4%). In luce anche Stm (+2,9%), Iveco (+2,8%), Prysmian (+2,5%), Banco Bpm (+2,4%), Popolare di Sondrio (+2,3%) e Unipol (+2,1%). Lima i rialzi al 2% Fineco Bank dopo che Zurich ha smentito un interesse per il gestore del risparmio italiano. In controtendenza Tim (-4,8%), che si è sprofondata dopo l'avvio di Wall Street senza una ragione apparente. Fuori dal ftse Mib corre Bioera (+19%) che ha approvato il piano di ristrutturazione e prevede di ricevere l'omologa del Tribunale entro il 24 ottobre.