Boeing riceve ordini per 70 aerei all’International Airshow

(Di lunedì 22 luglio 2024) New York, 22 lug. (askanews) – Il produttore aerospazialeha ricevutoper un massimo di 70al Farnborough International, a prova di una rinnovata fiducia nei piani di ristrutturazione della società. Korea Air, la compagnia di bandiera della Corea del Sud, ha dichiarato di aver effettuato un ordine per un massimo di 50widebody. L’ordine comprende 20777-9 e 20787-10, con opzioni per altri 10 della variante più grande del 787 Dreamliner. In un accordo separato, Japan Airlines ha acquistato fino a 20787 Dreamliner, inclusi 10787-9 con opzioni per altri 10. Gli accordi arrivano mentresta sperimentando un rallentamento nelle consegne di, in parte a causa di problemi della catena di approvvigionamento e del controllo normativo.