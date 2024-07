Bodo Glimt-Rigas Futbola Skola Qualificazioni Champions League 23-07-2024 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tornato alla vittoria nell’ultimo turno e ancora saldamente in testa all’Eliteserien ilfa il suo esordio stagionale nel secondo turno preliminare disfidando i campioni lettoni del. Avversario sulla carta comodo per i gialloneri, ma allo stesso modo nel pieno del suo torneo: i ragazzi di Morosz sono infatti primi in campionato con 4 punti di InfoBetting: Scommesse Sportive e