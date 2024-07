Berrettini-Kotov definito l’orario nell’ATP di Kitzbuhel 2024 | dove vederlo in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo una sola giornata di riposo, Matteoè pronto a scendere nuovamente in campo domani contro il russo Pavelper il primo turno dell’ATP 250 di. Sulla terra rossa austriaca il tennista romano va a caccia di un altro exploit, dopo il trionfo di Gstaad, per continuare a risalire il ranking e confermare la sua crescita. Nessun precedente tra i due, con l’azzurro che parte sicuramente con i favori del pronostico nonostante l’incognita legata ad una possibile stanchezza per le tante partite ravvicinate. In palio un posto al secondo turno contro il cileno n.2 del seeding Alejandro Tabilo, conche vuole consolidare il suo ritorno nella top50 mondiale e mettere in cascina punti preziosi per i prossimi mesi.