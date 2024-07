Battiti Live 2024 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 luglio 2024)tv:la, 22 luglio Questa sera, lunedì 22 luglio, va in onda in prima serata su Canale 5 ladi. La nuova edizione approda sull’ammiraglia di Mediaset con una nuova coppia di conduttori, Ilary Blasi e Alvin. Il concerto va in onda in cinque grandi serate di musica, registrate nei giorni scosse in alcune delle più belle tappe della Puglia. Maseguire lae TV del concerto estivo? Scopriamolo insieme. In TV Come già anticipato,va in onda in prima serata su Canale 5 dall’8 lugliocon Alvin e Ilary Blasi per cinque serate. Per seguire lo show in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.