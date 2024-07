Bambino di 3 anni privo di sensi in piscina rianimato e portato in gravi condizioni in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Civitella in Val di Chiana (Arezzo), 22 luglio 2024 – Tantissima paura nella frazione di Pieve a Maiano, nel comune di Civitella in Val di Chiana. Undi 3che si trovava con la famiglia nelladi una struttura ricettiva privata ha accusato un malore mentre si trovava in acqua. Stando ad una prima ricostruzione l’allarme alla centrale operativa del 118 è arrivato poco dopo le 19. Ilè stato rinvenutodiin. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Misericordia di Arezzo, l’automedica di Arezzo e l’elisoccorso medico. Ilè statosul posto e successivamente è stato trasin codice tre all’pediatrico Meyer di Firenze per le ulteriori cure e accertamenti del caso.