Auto boom di immatricolazioni in Europa | quali sono le più vendute

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 22 luglio 2024) Articolo pubblicato lunedì 22 Luglio 2024, 19:31 Buone notizie per il mercatomobilistico. Dalle recenti stime di Jato Dynamics, istituto di statistiche britannico, dopo aver preso in esame 28 paesi, si evince che il numero delleè aumentato del 4,4% nei mesi tra gennaio-giugno 2024 pur rimanendo lontani dai risultati pre-pandemia. Cosa diversa per L'articolodiinle piùproviene da Il Difforme.