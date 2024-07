Attentato a Trump il giorno prima short selling su 12mln azioni DJT per 420mln $ da parte di Austin Private Wealth | Errore di registrazione

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il 12 luglio, ildell’, laha effettuato una massiccia operazione disu 12 milioni didel titolo di Donald. La vicenda ha destato molti sospetti in quanto, nell’eventualità in cuifosse morto, la società avrebbe inc