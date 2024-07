Ascolti tv testa a testa in prime time di domenica 21 luglio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (Adnkronos) –in termini di telespettatori ieri sera neldegli. La replica di ‘Mina Settembre’, andata in onda su Rai1, ha infatti ottenuto 1.689.000 telespettatori pari al 12,6% di share mentre su Canale 5 la serie ‘Segreti di famiglia’ ha interessato 1.668.000 telespettatori registrando uno share più alto pari al 14,78%. Terzo posto per Rai3 con ‘Report’ che su Rai3 ha totalizzato 904.000 telespettatori e il 7% di share. Da segnalare, in particolare, che l?edizione straordinaria del Tg1 in onda dalle 20.35 dedicata al ritiro della ricandidatura alla Casa Bianca del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è stata seguita da 2.438.000 (share del 17,5%). Su Italia1 la prima puntata di ‘Tilt – Tieni il tempo’ è stata seguita da 786.