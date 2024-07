Ascolti tv i dati di domenica 21 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Bene Mina Settembre Nella serata di ieri,21, in onda su Rai1, la replica della fiction Mina Settembre porta a casa 1.689.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5, la fiction turca Segreti di Famiglia ha ottenuto un a.m. di 1.668.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2, TG2 Speciale sul ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca si ferma a 522.000 spettatori (3.7%). A seguire Il Velo Nuziale – Luna di miele in Grecia conquista 406.000 spettatori e il 3.5%. Su Italia1 Tilt – Tieni il Tempo ha collezionato .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Report in replica registra 904.000 spettatori con il 7% (anteprima a 800.000 e il 5.7%). Su Rete4, Pearl Harbor ottiene 452.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 – dalle 21.15 alle 22.33 – In Onda Prima Serata, al posto del film ha interessato 926.000 spettatori con il 5.8%.