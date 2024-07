Antonio Socci | la nuova vita inizia prima della nascita perché l' utero in affitto è barbarie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) «L'iniziodel figlio non si può leggere senza leggere lamamma; e ladopo lanon si capisce se non si legge ladi nascere». Quando si parla di «in» – invece di considerare la donna come se fosse un forno intercambiabile in cui si fa cuocere un pane (che resta estraneo al forno) - bisognerebbe tener presenti le parole citate, tratte dal bel libro del neonatologo Carlo Bellieni, intitolato I primi 1000 giorni d'oro () (Ancora). L'autore spiega che la gravidanza e poi la fase neonatale formano un insieme di mille giorni che rappresentano «un'esplosione di colori, sapori, sensazioni, moltiplicazione di cellule, scambi di informazioni innamoramento, abbandono,, addii. Tutto in mille giorni, che sono i più alti, i più forti, i più drammatici, i più emozionanti di tutta la nostra