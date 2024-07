Ancora treni in ritardo sulla linea dell' Alta Velocità Firenze - Roma | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non c’è pace per la circolazione ferroviaria nazionale, che anche oggi deve fare i conti con problemi legati a un guasto, questa volta verificatosi nell’Aretino. Un calvario per i viaggiatori che affrontano una nuova giornata di caos e ritardi dopo quelle di venerdì e sabato.