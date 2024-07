Amano Corpus Animae | la più grande mostra occidentale realizzata su e con Yoshitaka Amano

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lucca Comics & Games annuncia la retrospettiva per celebrare i 50 anni di carriera del maestro visionario dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano Non si è ancora conclusa, ma ha già registrato un successo incredibile la campagna Kickstarter lanciata da Lucca Comics and Games per avere la