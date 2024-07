7 Giochi di Memoria e per il Cervello per Anziani

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 22 luglio 2024) Mantenere la mente attiva e allenata è un approccio fondamentale per glie per le persone più avanti con l’età. Tutto ciò consente loro di avere una migliore, concentrazione e capacità cognitive. Idie per il, quindi, rappresentano degli strumenti perfetti per raggiungere obiettivi di questo tipo. Nelle prossime