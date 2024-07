171 kg di prodotti scaduti chiusura immediata per un’azienda dolciaria di Apice

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di controlli a tutela della salute pubblica e della filiera agroalimentare i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di San Giorgio del Sannio, congiuntamente al personale SIAN -ASL di Benevento, nell’ultimo fine settimana, hanno accertato pressodi produzione e commercializzazione dida forno nel comune di(BN), inadempienze relative alla conservazione di alimenti utilizzati per la produzione di dolci. Le materie prime erano conservate in ambiente non refrigerato e che raggiungeva temperature elevate anche oltre i 36°. Posti quindi sotto sequestro circa 3.800 Kg di alimenti deperibili e deferita all’Autorità Giudiziaria l’amministratrice unica dell’azienda. L’accurata ispezione dei locali ha potuto far rilevare altresì la presenza di 171 Kg di, anch’essi prontamente sequestrati.