(Di domenica 21 luglio 2024) In queste settimane iinternazionali stanno letteralmente spingendo l’verso la bancarotta. Sembra che la loro pazienza sia finita oppure sentono il bisogno di prendere quanto più possibile prima che sia troppo tardi.li sta accontentando come può, con la liberalizzazione definitiva del mercato terriero e infischiandosene delle critiche interne. La pacchia è finita A proposito dei finanziamenti a pioggia a beneficio di Kiev, il quotidiano francese Le Monde scrive che il “periodo di grazia” è ormai al termine. I principaliinternazionali stanno infatti premendo sul governo ucraino affinché cominci a pagare i debiti. Non importa se il Paese è ancora impegnato in guerra e sta facendo sempre più fatica a sopravvivere come Stato funzionante. Quando gli squalifinanza mostrano i denti, significa che non c’è pietà.