Zelensky ' arrivati i Patriot tedeschi difesa aerea rafforzata'

(Di domenica 21 luglio 2024) "Oggi il comandante della Forza- scrive il presidente ucraino, Volodymyrsul suo account di X - ha riferito sulle operazioni dei nostri team di(anti) nell'abbattimento di droni Shahed russi e sul contrasto ai missili russi. Ora possiamo dire che il nostro sistema disi è rafforzato. E' infatti arrivato in Ucraina il sistema ditedesco ed estendo la mia gratitudine nei confronti alla Germania e agli Stati Uniti per questo passo. Ora saremo in grado di fare di più nei nostri cieli. E per quanto resti molto lavoro da fare e per quanto siamo ancora lontani dalla protezione garantita, tuttavia si tratta di più potenza per l'Ucraina", conclude il messaggio del leader ucraino.