Zanetti Verona | Queste partite sono solo di ALLENAMENTO ma nascondo INDICAZIONI IMPORTANTI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 21 luglio 2024) Le parole di Paolo, tecnico dell’Hellas, dal ritiro dei gialloblù dopo la vittoria in amichevole con il Rovereto Paoloha parlato in conferenza stampa dal ritiro del, dopo la vittoria in amichevole contro i trentini del Rovereto. Di seguito le sue parole PREPARAZIONE – «Ciancora tante cose da migliorare,